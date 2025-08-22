экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

CentralAsia (KG) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит», расположенный недалеко от Бишкека, сообщает пресс-служба Акорды.

«Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса «Ата-Бейит» предложил писатель Чингиз Айтматов», – говорится в сообщении.

Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com