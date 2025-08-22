Токаев посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»
- 11:28, 22 августа 2025
CentralAsia (KG) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит», расположенный недалеко от Бишкека, сообщает пресс-служба Акорды.
«Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса «Ата-Бейит» предложил писатель Чингиз Айтматов», – говорится в сообщении.
Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.
