Токаев посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

CentralAsia (KG) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит», расположенный недалеко от Бишкека, сообщает пресс-служба Акорды.

«Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса «Ата-Бейит» предложил писатель Чингиз Айтматов», – говорится в сообщении.

Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения