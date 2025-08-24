Находка в израильской пещере доказала связь людей и неандертальцев 140 тыс. лет назад

// Тель-Авивский университет

CentralAsia (CA) - Международная группа ученых обнаружила останки ребенка возрастом 140 тыс. лет, который стал первым физическим доказательством скрещивания современных людей с неандертальцами.

Исследование провели специалисты из Тель-Авивского университета и Французского национального центра научных исследований. Они изучили скелет пятилетнего ребенка, найденный около 90 лет назад в пещере Схул на горе Кармель в Израиле.

Авторы исследования говорят, что находка представляет собой «древнейшую в мире ископаемую останку человека, демонстрирующую морфологические черты обеих групп, которые до недавнего времени считались двумя отдельными видами».

Череп ребенка по общей форме напоминает череп современного человека, особенно по изгибу свода. Однако внутричерепная система кровоснабжения, нижняя челюсть и строение внутреннего уха оказались типично неандертальскими.

Исследование показало, что скелет является результатом непрерывной генетической инфильтрации из местной, более древней, популяции неандертальцев в популяцию современных людей.

Для анализа исследователи использовали микро-компьютерную томографию, создав точную трехмерную модель черепа и челюсти. Это позволило изучить даже невидимые структуры вроде внутреннего уха.

Ранее считалось, что неандертальцы появились в Израиле только около 70 тыс. лет назад, мигрировав из Европы. Однако в 2021 году профессор Гершковиц доказал, что они жили на этой территории уже 400 тыс. лет назад.

Новое открытие показывает: когда современные люди начали покидать Африку около 200 тыс. лет назад, они встретили местных неандертальцев и скрещивались с ними на протяжении тысяч лет.

Генетические исследования последнего десятилетия показали, что эти две группы обменивались генами. Даже сегодня от 2% до 6% генома человека имеет неандертальское происхождение.

До этого самым ранним примером скрещивания считался «Ребенок из долины Лапедо» — скелет, найденный в Португалии в 1998 году. Однако ему «всего» 28 тысяч лет, что более чем на 100 тысяч лет моложе находки из пещеры Схул.