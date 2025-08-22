экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильная жара ожидается в выходные на западе и юге Казахстана

CentralAsia (KZ) -  С 23 по 25 августа на большей части Казахстана под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь, сообщает «Казгидромет».

К понедельнику на территорию республики сместится западный антициклон – ожидается кратковременное прекращение осадков.

Также по стране синоптики прогнозируют усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке ночью и утром – туман.

На западе в ближайшие дни будет +35+38 градусов, 24-25 августа на северо-западе +35 градусов. Также в большинстве областей температура воздуха повысится: в северных регионах до +25+30 градусов, в центре +22+32 градуса, местами +35 градусов, на юге до +30+38 градусов, на юго-востоке до +27+35 градусов, в горных районах до +20+27 градусов. Лишь на востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

