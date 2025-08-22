Алиев призвал Азербайджан быть готовым к войне «в любой момент»

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна должна находиться в постоянной готовности к войне. Главу государства цитирует Adalet.

«Мы должны быть готовы к войне в любой момент. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши Вооруженные силы», — сказал Алиев.

Он отметил, что после второй Нагорно-Карабахской войны Азербайджана с Арменией (сентябрь—ноябрь 2020 года), Азербайджан увеличил численность спецподразделений «на тысячи».

Азербайджан получил «самые современные» беспилотники, также заключены контракты «на новые боевые самолеты, а имеющиеся полностью модернизированы», напомнил Алиев.

Он подчеркнул, что Баку хочет мира, но при этом должен быть бдительным.

Алиев выступил перед людьми, переехавшими в один из жилых комплексов в Кельбаджаре. Кельбаджар — это горный район на западе Азербайджана, расположенный между Нагорным Карабахом и Арменией. До 1993 года Кельбаджар был населен в основном азербайджанцами, также там жили курды. В апреле 1993 года, во время Первой карабахской войны, район был занят армянскими силами. Все азербайджанское население вынуждено было покинуть свои дома.

В течение почти 30 лет Кельбаджар находился под контролем Армении, был заселен переселенцами-армянами.

По итогам Второй карабахской войны в 2020 году, Кельбаджар был передан Азербайджану в ноябре 2020-го.