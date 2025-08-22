Израиль одобрил план по «разгрому» ХАМАС в Газе, - министр обороны

CentralAsia (CA) - Израиль одобрил план ЦАХАЛ по «разгрому» ХАМАС в секторе Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац.

«Вчера мы одобрили планы [Армии обороны Израиля] ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе — с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и маневрирования», — написал он на своей странице в соцсети X.

Кац добавил, что военная операция ЦАХАЛ в Газе будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не согласится на условия израильской стороны по прекращению конфликта. Приоритетным условием, по словам министра, является освобождение всех заложников и полное разоружение.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать переговоры с ХАМАС об освобождении всех оставшихся заложников, но подчеркнул, что Израиль захватит город Газа при любом исходе этого диалога.

«Мы все равно это сделаем», — сказал он.

Ранее представитель Армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин сообщил, что ЦАХАЛ начала наступление на Газу и установила контроль над окраинами города. Он также подтвердил планы по мобилизации. По его словам, на этой неделе будет разослано 60 тыс. повесток, еще 20 тыс. направят до конца августа.

Советник премьера Дмитрий Гендельман уточнил, что Нетаньяху поручил «сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС».