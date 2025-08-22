Население Таджикистана превысило 10,6 млн человек

CentralAsia (TJ) - Численность населения Таджикистана на 1 июля 2025 года превысила 10,6 млн человек. Об этом сообщает «Азия плюс» со ссылкой на Управление демографической статистики, занятости населения и социальной сферы Агентства по статистике РТ.

По данным ведомства, за первые 6 месяцев текущего года численность населения Таджикистана увеличилась на 2,1%. Естественный прирост населения в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 2%, или 98,9 тысячи человек (18,8 человек на 1000 человек).

В первом полугодии текущего года органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) зарегистрировали 116,2 тысячи новорождённых и 17,2 тысячи умерших, в том числе 0,8 тысячи детей в возрасте до одного года.

По предварительной оценке, общий коэффициент рождаемости и смертности составили соответственно 22,1 и 3,3 на 1000 человек.

В первом полугодии 2025 года количество зарегистрированных рождений в республике увеличилось на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

