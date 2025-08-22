В Польше упал и взорвался неизвестный объект. Власти страны направили ноту протеста России

Обломки неизвестного объекта

CentralAsia (CA) - В Польше на кукурузном поле в деревне Осины Луковского повета, что примерно в 100 км от границы с Украиной, упал и взорвался неизвестный объект. Происшествие произошло 20 августа. Об этом сообщили польские медиа.

Взрыв повредил окна в нескольких домах. На месте падения были найдены обгоревший металл и пластик.

Выступая 20 августа на пресс-конференции в Минске-Мазовецком, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш допустил, что «скорее всего, речь идёт о потерпевшем крушение беспилотнике». Он добавил, что идет пиротехническая экспертиза обломков, чтобы определить, беспилотник использовали в военных или контрабандных целях.

«По полученной мной информации, на нём пока нет никаких признаков, которые бы сразу указывали на его военный характер, поэтому не стоит исключать возможность того, что мы имеем дело с контрабандным дроном. И не стоит исключать и то, что происходило и в других странах — акты саботажа, то есть действия, связанные с диверсиями, саботажем на территории Республики Польша», — сказал министр.

Первоначальный отчет военных показал, что радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства Польши. По словам министра, эти данные ещё будут проверять.

МИД Польши 21 августа передал российской стороне ноту протеста в связи с падением объекта. В документе польские власти обвинили РФ в «намеренной провокации», нарушении «обязательств по соблюдению суверенитета Польши», договора о дружбе и сотрудничестве 1992 года и Чикагской конвенции 1944 года. Варшава потребовала от Москвы разъяснения инцидента.