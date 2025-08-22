В выходные по Узбекистану сохранится умеренно жаркая погода

CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет в пределах +35…+37 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне — до +40, сообщил Узгидромет.

В выходные дни ожидается слабовыраженный заток относительно влажного и менее жаркого воздуха. По большей части территории страны сохранится сухая погода, лишь в предгорных и горных районах местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха понизится на 2−3 градуса.

Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, возможно усиление до 12−15 м/с.

Температура в пятницу днём — +35…+37, в воскресенье — +32…+35 градусов. Преобладающая температура ночью — +20…+22 градуса.