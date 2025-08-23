В Египте открыли выставку сокровищ из затонувших древних городов

В Египте, рядом с Александрией на берегу Средиземного моря, в четверг торжественно достали из воды статуи, которые когда-то украшали затонувший древний город Канопус. Днем ранее в Александрии открылась выставка почти сотни артефактов, найденных под водой в Канопусе и других местах, которые много веков назад поглотило море.

Как сообщают мировые агентства, в четверг из воды подняли четыре частично сохранившиеся статуи.

«Там, под водой, есть еще много чего, но мы можем достать только ограниченное число [артефактов], только из конкретных материалов и в соответствии со строгими критериями. Все прочее останется нашим затонувшим наследием», — сказал журналистам министр туризма и памятников античности Египта Шариф Фатхи.

Подводные руины Канопуса и соседнего порта Гераклион в бухте Абу-Кир у восточной окраины Александрии были обнаружены еще в 1992 году, но, как передает агентство AFP, артефакты из Канопуса подняли на поверхность впервые за 24 года.

Под водой, как объясняют египетские археологи, остаются руины храмов и жилых домов, лавок и мастерских, резные каменные бассейны для сбора воды и разведения рыбы, статуи фараонов и сфинксов, фигуры людей из позднейших эпох, Птолемеидов и Римской империи.

В среду в Национальном музее Александрии открылась выставка 84 артефактов, найденных в Канопусе, Гераклионе, в царском квартале под водой ближе к центру Александрии и в других местах.

Канопус и Гераклион, как полагают ученые, процветали около 800 лет, со времен до воцарения в Египте соратника Александра Македонского Птолемея и до упадка Западной Римской империи.

Затем в течение веков землетрясения и опускание почвы привели к тому, что Средиземное море поглотило эти и другие города на берегу, в дельте Нила.

Нынешняя Александрия, как отмечает агентство AFP, теоретически может уже через несколько десятков лет разделить судьбу своих древних предшественников и соседей.

Город «проседает» более чем на три миллиметра в год, и вкупе с изменением климата и подъемом уровня моря это, по оценке ООН, может уже к 2050 году привести к тому, что треть почти шестимиллионного города окажется под водой или по крайней мере непригодна для жизни.