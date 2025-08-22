Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба». Поставки нефти в Венгрию остановлены

CentralAsia (CA) - Украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в городе Унеча Брянской области.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, сообщая об ударе дронами в своем телеграм-канале, в частности, написал по-венгерски «Ruszkik haza!» — «Россияне, идите домой!»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в фейсбуке утром 22 августа, что поставки нефти по «Дружбе» вновь остановлены.

«Это еще одна атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. У него ничего не выйдет! Мы продолжим поддерживать усилия, направленные на достижение мира, и защищать наши национальные интересы всеми силами!», — написал министр иностранных дел Венгрии.

Минобороны РФ вечером 21 августа сообщало о двух сбитых беспилотниках над Брянской областью.

Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар обратились к властям ЕС из-за украинских ударов по «Дружбе», призвав Еврокомиссию «немедленно обеспечить соблюдение обязательств по обеспечению безопасности энергоснабжения государств-членов» ЕС.

Предыдущий раз украинские дроны наносили удары по нефтепроводу «Дружба» 18 августа. Тогда поставки нефти также были прерваны, но к 20 августа «Дружба» вновь заработала. До этого беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Унече в ночь на 13 августа.

По нефтепроводу «Дружба» российскую нефть помимо Венгрии получает Словакия.