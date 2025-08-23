США продолжают финансировать проект «Партнерство в рамках Договора о защите детей (CPC)» в Монголии

2 апреля 2020 года Соединенные Штаты и Монголия подписали Соглашение о партнерстве между США и Монголией в области защиты детей — четырехлетний план, совместно разработанный нашими двумя странами, в котором зафиксирована приверженность наших стран достижению конкретных общих целей, связанных с укреплением усилий по эффективному судебному преследованию и осуждению торговцев детьми, предоставлением всесторонней помощи с учетом психологических травм детям, ставшим жертвами этих преступлений, и предотвращением всех форм торговли детьми в Монголии.

В октябре 2020 года Бюро по борьбе с торговлей людьми (TIP) выделило организации World Vision средства в размере 5 миллионов долларов США на мероприятия в поддержку Партнерства США и Монголии по борьбе с торговлей людьми (CPC). World Vision совместно с партнером по реализации, Фондом Азии (Asia Foundation), и местными организациями: Монгольским центром гендерного равенства, Talita Asia, Unbound Mongolia и Beautiful Hearts, реализует четыре программные цели Бюро по борьбе с торговлей людьми, изложенные в Партнерстве Монголии по борьбе с торговлей людьми: межведомственная координация и сотрудничество, судебное преследование, защита и профилактика.

20 августа 2025 года министр юстиции и внутренних дел Мөнхбаатар Лхагва принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Ричарда Буангана.

Открывая встречу, министр Мөнхбаатар Лхагва проинформировал посла Ричарда Буангана о приоритетах своей политики в сфере юстиции и внутренних дел. Министр особо отметил запуск программы «Правовая реформа 2», продолжающуюся работу по оценке соблюдения прав человека в Монголии и соблюдению действующего законодательства и нормативных актов, а также инициативы по внесению изменений в правовую базу для более эффективной защиты иностранных инвестиций в рамках программы «Экономическая поддержка посредством закона».

Посол Ричард Буанган отметил: «Мы рады тому, что правовые реформы стали приоритетными. Более открытая экономика способствует более высокому росту, и мы по-прежнему привержены поддержке и сотрудничеству в этом направлении. Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою политику иностранной помощи и инвестиций и высоко оценила результаты проекта «Защита детей от торговли людьми», реализуемого в рамках «Партнерства по защите детей» (CPC) совместно с Министерством иностранных дел Монголии за последние пять лет. В результате было принято решение продолжить финансирование этой инициативы».

Стороны обменялись мнениями о результатах проектов и программ, реализуемых в правоохранительной сфере Монголии при поддержке посольства США и финансировании Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Цели проекта включают в себя создание и поддержание работы Междисциплинарной целевой группы при Национальном подсовете по торговле людьми, которая будет работать над улучшением идентификации жертв, поддержкой скоординированных подходов к активным расследованиям, ориентированным на жертв, и эффективному судебному преследованию, а также удовлетворением индивидуальных потребностей жертв торговли людьми путем направления к специалистам и предоставления всеобъемлющего спектра качественных услуг; повышение качества расследований и судебных преследований, ориентированных на жертв, с целью увеличения количества эффективных судебных преследований и обвинительных приговоров; укрепление потенциала правительства Монголии и гражданского общества по выявлению жертв торговли детьми и предоставлению жертвам комплексных специализированных услуг; и активизация усилий по предотвращению сексуальной торговли и принудительного труда путем взаимодействия со школами, сообществами и онлайн-механизмами, которые информируют заинтересованных лиц о торговле детьми, одновременно повышая потенциал государственных служащих, гражданского общества и заинтересованных сторон частного сектора для принятия соответствующих мер.

Государственный департамент США играет ведущую роль в процессе глобального взаимодействия в борьбе с торговлей людьми и поддерживает координацию усилий, прилагаемых учреждениями правительства США в этом направлении. Отдел по борьбе с торговлей людьми (Отдел TIP), входящий в состав Государственного департамента и действующий под руководством посла по особым поручениям в сфере контроля и борьбы с торговлей людьми, сотрудничает с правительствами иностранных государств, международными организациями, другими федеральными ведомствами, гражданским обществом, частным сектором и жертвами торговли людьми, разрабатывая и реализуя эффективные стратегии борьбы с современным рабством. Отдел TIP отвечает за двустороннюю и многостороннюю дипломатию, оказание целевой внешней помощи и вовлечение общественности в процесс борьбы с торговлей людьми.

