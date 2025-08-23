Путин заявил об отсутствии у России «недружественных стран» и выразил надежду на восстановление отношений с США

// Сергей Карпухин, ТАСС

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на встрече с представителями предприятий атомной отрасли и учеными заявил, что Россия не имеет «недружественных стран».

«У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых государствах», — уточнил он.

Путин отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас находятся на крайне низком уровне. Однако, по его словам, после возвращения в Белый дом Дональда Трампа появилась надежда на улучшение диалога и возможность «увидеть свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что Россия рассчитывает на полноценное восстановление связей с Соединенными Штатами. В частности, по его словам, Москва и Вашингтон обсуждают перспективы сотрудничества в Арктике и даже на Аляске.

Глава государства напомнил, что Арктика обладает значительными запасами природных ресурсов, а Россия, по его словам, уже активно осваивает этот регион. «И с европейскими, и с азиатскими, и, кстати, с американскими партнерами мы ведем переговоры о совместной работе в этой сфере», — сказал он. При этом Путин добавил что технологиями, которыми обладаем Россия, на сегодняшний день якобы «не обладает никто». «И это представляет интерес для наших партнеров. В том числе и из Штатов», — подчеркнул он.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники обсуждали возможность использования российских атомных ледоколов для проектов по добыче газа и сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.