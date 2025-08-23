Трамп пригрозил санкциями и тарифами, если Россия не решит вопрос по Украине за две недели

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, сколько времени он дает президенту России Владимиру Путину на урегулирование конфликта в Украине, сказал: две недели. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, что буду знать отношение России, да и Украины, если честно. Тут две стороны. И тогда я приму решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение. — сказал Дональд Трамп. — Это будет решение, будут ли массированные санкции, массированные тарифы или и то и другое. Или же мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша война» (цитата по AFP).

Ранее Трамп несколько раз обозначал сроки для прекращения боевых действий. 14 июля он говорил о 50 днях, затем сократил период, мотивируя это разочарованием в действиях Путина. 29 июля прозвучал новый ультиматум: 10 дней и угроза 100-процентных пошлин против России и ее партнеров. Накануне дедлайна спецпосланник Стив Уиткофф прибыл в Москву. По данным Белого дома, Путин запросил личную встречу с Трампом. Она прошла 15 августа на Аляске, после чего обещанные меры введены не были — в Вашингтоне это объяснили необходимостью сохранить пространство для дипломатии.

18 августа, на переговорах с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп заявил, что видит шанс на урегулирование «за неделю или две».