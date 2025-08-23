Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе с КНДР

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Южной Кореи 19 августа открыли предупредительный огонь на границе с КНДР, заявил замначальника Генштаба северокорейской армии Ко Чон Чхоль. Пхеньян счел это провокацией.

Слова замначальника Генштаба КНДР распространило северокорейское агентство ЦТАК. «Военные фанатики из армии Республики Корея совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета в ответ на действия наших военнослужащих, которые вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии», - сказал Ко Чон Чхоль.

Как добавил северокорейский генерал, Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе на следующий день после начала военных учений, которые страна проводит совместно с США. По его словам, учения армий двух стран ведут к нарушению баланса сил в регионе.

Как передает NK News, южнокорейский комитет начальников штабов подтвердил, что пограничные войска страны примерно в 15:00 по местному времени 19 августа открыли предупредительный огонь на границе с КНДР. Там пояснили, что выстрелы прозвучали после того, как северокорейские военнослужащие, проводившие строительные работы, пересекли демаркационную линию.