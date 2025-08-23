Вирус Западного Нила и чикунгунья распространяются по Европе, - ECDC

CentralAsia (CA) - Лето 2025 года может сопровождаться рекордным ростом числа заболеваний, передающихся через укусы комаров, предупреждают европейские органы здравоохранения. Наибольшую обеспокоенность вызывают вирус Западного Нила и чикунгунья, пишет Euronews.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сезон активности комаров в Европе приобретает всё более продолжительный и интенсивный характер. Это связано с ростом среднегодовых температур, смягчением зимнего климата и изменением режима осадков — факторов, создающих благоприятные условия для размножения комаров и распространения переносимых ими инфекций.

Эксперты в области здравоохранения и климатологии отмечают, что изменения климата могут привести к тому, что заболевания, передающиеся через укусы комаров, станут эндемичными для Европы.

«Европа вступает в новую фазу, когда более длительная, масштабная и интенсивная передача болезней, переносимых комарами, превращается в новую реальность», — заявила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Памела Ренди-Вагнер.

Согласно данным агентства, в 2025 году на территории Европы было зафиксировано 27 вспышек чикунгуньи — это рекордный показатель для континента. Кроме того, зарегистрировано 335 случаев заражения вирусом Западного Нила — наивысший уровень за последние три года. Статистика охватывает как государства Европейского союза, так и ряд других стран континентальной Европы.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) прогнозируют дальнейший рост числа случаев заражения в ближайшие недели, поскольку наибольшая активность вирусов, как правило, приходится на период с июля по сентябрь.

Основной переносчик вируса чикунгуньи — комар Aedes albopictus, известный как азиатский тигровый комар, — в настоящее время выявлен в 16 европейских странах и 369 регионах. Для сравнения, десять лет назад его присутствие фиксировалось лишь в 114.

Случаи заражения вирусом Западного Нила ежегодно фиксируются в новых населённых пунктах и административных единицах. В 2025 году к числу затронутых территорий присоединились румынский жудец Сэлай, а также итальянские провинции Латина и Фрозиноне, где, по меньшей мере, десять человек скончались от последствий инфекции.

«По мере распространения комариных инфекций всё больше жителей Европы окажется в зоне риска», — подчёркивает Доктор Селин Госснер, руководитель отдела пищевых, водных, трансмиссивных и зоонозных заболеваний Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

У большинства инфицированных вирусом Западного Нила заболевание протекает бессимптомно, однако в некоторых случаях возможны серьёзные осложнения, такие как энцефалит (воспаление головного мозга) и менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга).

Чикунгунья может вызывать лихорадку, головную боль, тошноту, сыпь, мышечные боли, отёк суставов и изнуряющую суставную боль, которая нередко сохраняется на протяжении длительного времени.

Специфических методов лечения вирусов чикунгуньи и Западного Нила на сегодняшний день не существует. В Европейском союзе одобрены две вакцины против чикунгуньи, однако эффективной вакцины от вируса Западного Нила пока не разработано.

Именно поэтому профилактика остаётся основным способом борьбы с распространением этих инфекций. По словам доктора Селин Госснер, странам необходимо «укреплять и расширять эффективные и экологически безопасные меры контроля численности комаров».