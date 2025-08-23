Убийство Салтанат Нукеновой: Брат Куандыка Бишимбаева получил амнистию

Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев. Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Вступило в силу постановление об амнистии Бахытжана Байжанова — двоюродного брата бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного на длительный срок за убийство своей гражданской жены. Об этом сообщает Inform.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области.

Согласно этим данным, судебная инстанция удовлетворила представление учреждения уголовно-исполнительной системы о сокращении срока наказания заключенному.

«В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК» осужденному Б. сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, Байжанов выйдет на волю в ноябре 2026 года, хотя по первоначальному приговору он должен был покинуть пенитенциарное учреждение в июле 2027-го.

Представители суда уточнили, что взысканные с брата экс-министра принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.

Процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой — гражданской супруги бывшего главы Министерства нацэкономики Куандыка Бишимбаева — завершился в мае прошлого года. Экс-чиновника признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязании, ему назначили 24 года лишения свободы.

Помимо основного фигуранта дела на скамье подсудимых находился его двоюродный брат Бахытжан Байжанов. Он получил 4 года колонии за укрывательство преступления.

