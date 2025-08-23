ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Положение в секторе Газа впервые ухудшилось до пятого уровня по шкале продовольственной безопасности (IPC), сообщают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации отчете ООН. Это отметка означает катастрофический голод.

Шкала продовольственной безопасности (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) — принятая в ООН система для оценки серьезности последствий нехватки продовольствия. Всего в ее классификацию входят пять уровней. Последний вводится, когда в регионе ежедневно умирает два взрослых или четыре ребенка на каждые 10 тыс. человек.

«К концу сентября более 640 тыс. человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по шкале IPC. Еще 1,14 млн человек на этой территории будут находиться в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза по IPC)»,— отметили в отчете организации.

В ООН сообщили, что в июле число голодающих семей удвоилось по всей территории сектора. Почти половина жителей каждый день обходилась без еды, 12 тыс. детям за месяц диагностировали острое недоедание. Прогнозируется, что в ближайшие недели голод распространится из Газы на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

Организация подчеркнула, что голод в секторе газа необходимо прекратить «любой ценой». В первую очередь ООН призвала к прекращению боевых действий и пресечению любой эскалации конфликта.

20 августа ЦАХАЛ приступил ко второй фазе военной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа по уничтожению движения ХАМАС. Армия Израиля намерена эвакуировать местных жителей и начать обстреливать анклав.