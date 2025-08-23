Зеленский готов обсуждать вопрос территорий только с Путиным, - замглавы МИД Украины

Сергей Кислица

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и только на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью NBC News первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, по вопросам территорий украинский президент руководствуется действующим законодательством и мнением общественности, которое «категорически против обмена нашей территории на мир».

«Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевого столкновения, которая сейчас существует», — сказал Кислица.

При этом касательно мирных переговоров Кислица отметил, что процесс не застопорился и двигается вперед.

«К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль», - подчеркнул замглавы.

Однако, сказал Кислица в ходе интервью, Украина не видит «никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече — как двусторонней, так и трехсторонней».

О готовности Киева к замораживанию конфликта по линии фронта сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Financial Times писала, что Владимир Зеленский не согласен выводить вооруженные силы из Донбасса. По данным Reuters, требование вывести ВСУ из Донбасса Владимир Путин обозначил Дональду Трампу во время их саммита на Аляске.