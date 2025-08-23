Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Северных Курил

CentralAsia (CA) - Сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5,6 вблизи побережья Северных Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишут «РИА Новости».

По ее данным, эпицентр землетрясения, произошедшего в 14:44 по местному времени, находился в 103 км восточнее Северо-Курильска на глубине 49 км. Подземные толчки силой 4 балла ощущались в Северо-Курильске. Угроза цунами не объявлялась.

Ночью 30 июля на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8. В ДВО РАН его назвали сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске после этого произошло сильное цунами. 1 августа в МЧС сообщили, что за сутки в Камчатском крае произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, которые продолжались и в следующие дни. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.