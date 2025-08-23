экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков»

CentralAsia (CA) -  И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 26 августа по запросу РФ пройдет заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков».

«В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН»,— написал Дмитрий Полянский в Telegram-канале. Он добавил, что российская сторона будет «привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования».

Три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. 21 августа 2025-го полиция Италии по ордеру прокуратуры Германии задержала гражданина Украины Сергея Кузнецова. По версии следствия, он координировал подрыв «Северных потоков».

