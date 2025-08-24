Это уже не сенсация: The Mongolz выбила Team Vitality из Esports World Cup 2025

CentralAsia (MNG) -

Лидер мирового рейтинга по Counter-Strike 2 Team Vitality во второй раз подряд встретилась с The MongolZ в полуфинале крупного турнира Esports World Cup 2025.

Напомним, всего неделю назад монгольская пятёрка неожиданно выбила лучшую команду мира с BLAST Bounty Fall 2025.

Монгольская команда разбила топ-1 команду мира и вышла в гранд-финал соревнований

Одно из самых красивых противостояний турнира с упорной борьбой. Первая карта Mirage была выбрана The Mongolz, которые и забрали его со счетом 8:13. Вторая карта Dust2 — одна из самых лучших карт у французских «пчелок», и отдавать они ее не стали — 13:9. Nuke стал главным прорывом для монголов, первую половину они забрали со счетом 2:10, Vitality попытались сделать камбэк, но не вышло, проиграли с итоговым счетом 7:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1.25 миллионов долларов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения