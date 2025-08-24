экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Ренхап»: 30 военнослужащих КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Около 30 военнослужащих Северной Кореи пересекли демаркационную линию между КНДР и Южной Кореей, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на данные командования ООН.

Инцидент произошел 19 августа. Накануне южнокорейский комитет начальников штабов сообщил, что в ответ на нарушение границы южнокорейские пограничные войска открыли предупредительный огонь.

Генштаб КНДР заявлял, что северокорейские военнослужащие вели строительные работы вблизи границе. Пхеньян связал инцидент с военными учениями Южной Кореи и США и обвинил Сеул в нарушении баланса сил в регионе.

 

