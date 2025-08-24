Киев получит более 3 тысяч американских авиационных ракет ERAM, - Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - На этой неделе администрация США одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM), сообщила Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По их информации, дальность поражения этих ракет составляет от 240 до 450 км, и их применение требует согласования с Пентагоном.

Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

Общая стоимость пакета военной помощи Киеву составила 850 млн долларов, значительную часть этой суммы выделили европейские страны, пишет WSJ.