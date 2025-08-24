Жаркая погода приводит к ухудшению настроения, - исследование

// BBC

CentralAsia (CA) - Используя социальные сети, ученые из Массачусетского технологического института и других институтов по всему миру отследили эмоции людей и отобразили их в зависимости от дней сильной жары, пишет Euronews.

Они проанализировали более 1 миллиарда сообщений в социальных сетях из более чем 150 стран. Что они обнаружили? Жара не просто заставляет нас потеть, от нее у нас портится настроение.

Исследование, опубликованное в журнале One Earth, показало, что когда температура воздуха поднимается выше 35 °C, наше общее настроение падает - особенно в странах с низким уровнем дохода.

«Беспрецедентное окно» в человеческие эмоции

Исследователи изучили 1,2 миллиарда сообщений в социальных сетях X и Weibo из 157 стран в течение года. Каждому сообщению был присвоен рейтинг настроения от 0,0 для очень негативных сообщений до 1,0 для очень позитивных.

Затем они прикрепили каждое сообщение к 2 988 точкам по всему миру, чтобы соотнести их с погодой, когда они были опубликованы.

Они обнаружили, что при повышении температуры свыше 35 °C настроения, выраженные в этих сообщениях, становятся примерно на 25% более негативными в странах с низким уровнем дохода и на 8% более негативными в странах с высоким уровнем дохода.

«Социальные медиа дают нам беспрецедентное окно в человеческие эмоции в разных культурах и на разных континентах», - говорится в заявлении соавтора исследования Цзяньхао Ванга из Китайской академии наук.

«Этот подход позволяет нам измерять эмоциональное воздействие изменения климата в масштабах, недоступных для традиционных опросов, что дает нам возможность в режиме реального времени понять, как температура влияет на настроения людей по всему миру».

Влияние жары на настроение в странах с низким уровнем дохода было втрое выше, чем в более экономически благополучных странах. По словам исследователей, это подчеркивает важность включения адаптации в будущие прогнозы воздействия климата.

Делает ли нас злыми жаркая погода?

Это далеко не первое исследование, связавшее высокие температуры с плохим настроением. Исследование 1980-х годов показало, что чем выше температура, тем больше вероятность того, что водители будут сигналить. Водители с опущенными стеклами и, предположительно, без кондиционера, еще чаще выражали свою ярость на дороге.

Даже журналисты более склонны к использованию негативной лексики в жаркую погоду, согласно одному из исследований, посвященных освещению Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Однако влияние жары на настроение людей может быть гораздо серьезнее, чем просто раздражение. Масштабные исследования, проведенные за последние 50 лет, продемонстрировали связь между насильственными преступлениями и жарой.

Одно из исследований 2019 года показало, что более 30% из 137 убийств, зарегистрированных в Центральной и Северной Греции в период с 1995 по 2004 год, произошли в дни со средней температурой выше 25°C.

В другой работе, написанной в 1980-х годах, ученые проследили за восстаниями по всему миру с 1791 по 1880 год. Они обнаружили, что подавляющее большинство из них происходило в летние месяцы, независимо от того, в каком полушарии они рассматривались. В Европе восстания чаще происходили в июле, в то время как в Южной Америке - в январе.

Люди также более склонны обращать свой гнев и негативное настроение на самих себя: в одном из исследований 2018 года было обнаружено, что в жаркие дни повышается риск самоубийств.

Существует множество различных теорий, почему так происходит. Одни предполагают, что погода может изменять биологию нашего мозга: финские ученые соотнесли высокую температуру с уровнем серотонина - важного химического вещества, регулирующего счастье, тревогу и общее настроение. Другие предполагают, что жаркая погода повышает уровень тестостерона, делая нас более агрессивными.

Однако важно помнить, что большинство исследований показывают корреляцию между жаркой погодой и плохим настроением или поведением. Это не обязательно означает, что эти факторы напрямую влияют друг на друга - в этом могут быть замешаны и другие факторы.

Станет ли наше настроение хуже в будущем?

Заглядывая в будущее, исследователи использовали долгосрочные глобальные климатические модели, чтобы оценить, как повышение температуры может повлиять на наше эмоциональное состояние к концу века. Даже если предположить, что общество постепенно адаптируется к жаре, их прогнозы говорят о снижении настроения в мире на 2,3% к 2100 году, вызванном высокими температурами.

«Теперь, когда наше исследование дополняет результаты предыдущих, становится ясно, что погода изменяет настроения в глобальном масштабе», - говорит соавтор последнего исследования Ник Обрадович из Лаборатории устойчивой урбанизации Массачусетского технологического института и Института исследования мозга имени Лауреата в Талсе.

«По мере изменения погоды и климата помощь людям в повышении устойчивости к потрясениям их эмоционального состояния станет важным компонентом общей адаптации общества».

Исследователи признают, что еще многое предстоит выяснить. Например, пользователи социальных сетей не отражают всего населения. Маленькие дети и пожилые люди - группы, которые особенно уязвимы к экстремальной жаре, - недостаточно представлены на таких платформах, как X и Weibo. Это означает, что реальный эмоциональный ущерб может быть даже выше, чем предполагается в исследовании.

Хотя инфраструктура может помочь нам адаптироваться к физическим последствиям жары, исследование показывает, что понимание и подготовка к ее эмоциональному воздействию могут быть не менее важными.