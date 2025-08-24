Видео: Молодой пастух Ванданцэрэн: Моя жена японка, если есть любовь, знание языка не важно

CentralAsia (MNG) -

Ванданцэрэн: Меня зовут ВАНДАНЦЭРЭН Төртогтох. Я родился 6 декабря 1992 года в сомон Өлгий аймака Увс. Моя супруга гражданка Японии. Мы женаты уже 5 лет. У нас трое детей, один сын и две дочери.

Юкико: Здравствуйте! Меня зовут Юкико Хоригучи (Yukiko Horiguchi). Я родилась 16 декабря 1993 года.

Ванданцэрэн: Я познакомился со своей женой, когда она приехала с визитом в нашу страну. С 2017 года моя жена подарила мне троих прекрасных детей.

Юкико: Когда я впервые встретила его, я подумала, что он странный человек, который всегда улыбается. И я была очень удивлена, почему он всегда улыбался. ... Я впервые приехала в Монголию в феврале. В то время это было отдалённое место, где не было больниц. Монголы очень мне помогли. Поэтому я решила вернуться и помочь. И я вернулась.

Ванданцэрэн: Поначалу мне было трудно выразить свою любовь. Я был безмолвен, словно немой. Но раз у меня есть любовь, это не проблема (смеётся). В сельской местности много еды и питья. Здесь также спокойно. Всё больше молодёжи уезжает в деревню, чтобы разводить скот. По крайней мере, здесь нет стресса. Нет пробок. Молоко и йогурт тоже есть. Мы доволены тем, что есть. Здесь всё хорошо. Если жить правильно и разводить скот, то сельская местность просто прекрасная.

Иногда мы ездим в Японию. Но чаще всего — в Монголию. Мы стараемся всё строить здесь, в Монголии.

К чему бы мы хотели призвать молодежь? Тогда я хотел бы призвать молодёжь отправляться в сельскую местность, чтобы разводить скот и жить в достатке. Поскольку пробки в Улан-Баторе стали ещё одной проблемой, я хотел бы призвать молодёжь жить в достатке в сельской местности.

на русском: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения