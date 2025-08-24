Норвегия выделила $700 млн на средства ПВО для Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Власти Норвегии выделили 7 млрд крон ($696 млн) на средства ПВО для Украины, которые будут поставлены из Германии. Это следует из заявления норвежского правительства.

Осло и Берлин также профинансируют поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом. В настоящее время они находятся в Германии и будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки, говорится в пресс-релизе. США подтвердили, что компенсируют ФРГ переданные комплексы, а Норвегия обязалась выделить финансирование для их замены.

В июле президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте запустили новый механизм поддержки Украины. Он предполагает выкуп необходимого Украине вооружения из американских запасов за счет европейских стран, а также Канады. Каждый из пакетов будет включать технику и снаряды на сумму около $500 млн. Первый пакет обязались профинансировать Нидерланды