Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX отправился на МКС

CentralAsia (CA) -  Корабль SpaceX Cargo Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Миссия доставит на МКС 2,3 тонны продовольствия, а также оборудование для научных экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Cargo Dragon был запущен в 02:45. Корабль уже вышел на орбиту и взял курс на МКС. Ожидается, что он прибудет на орбитальную станцию 25 августа в 07:30. На станцию доставят в том числе стволовые клетки для изучения возможностей профилактики потери костной массы.

По словам исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, во время миссии будет испытана 3D-печать металлических деталей и биопечать тканей в условиях микрогравитации. Это технологии, которые могут обеспечить астронавтов необходимыми инструментами в будущих полетах на Луну и Марс, добавил Даффи.

Корабль останется на космической станции до декабря, после чего вернется на Землю с исследовательскими материалами.

