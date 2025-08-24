Макрон написал пост на казахском языке о телефонном разговоре с Токаевым

Эммануэль Макрон, Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост, в котором на казахском языке рассказал, что по телефону говорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы обсудили укрепление нашего стратегического партнерства, особенно в сфере транспорта и энергетики, после моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию ​​в ноябре прошлого года.

Мы также обсудили международную ситуацию: войну России против Украины и продолжающиеся переговоры на Южном Кавказе», - написал Макрон.

Накануне в Акорде сообщили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

