экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Макрон написал пост на казахском языке о телефонном разговоре с Токаевым
Эммануэль Макрон, Касым Жомарт Токаев
Эммануэль Макрон, Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост, в котором на казахском языке рассказал, что по телефону говорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы обсудили укрепление нашего стратегического партнерства, особенно в сфере транспорта и энергетики, после моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию ​​в ноябре прошлого года.

Мы также обсудили международную ситуацию: войну России против Украины и продолжающиеся переговоры на Южном Кавказе», - написал Макрон.

Накануне в Акорде сообщили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com