Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец подтвердил связь с ВСУ

CentralAsia (CA) - Арестованный по делу о «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов сообщил, что во время подрыва газопроводов в 2022 году служил в ВСУ. Однако он отрицает причастность к диверсии. Об этом сообщила Il Fatto quotidiano со ссылкой на материалы следствия.

На допросе Сергей Кузнецов заявил, что в 2022 году был командиром одного из подразделений ВСУ и ушел в отставку в декабре 2023 года. Он утверждает, что в момент подрыва «Северных потоков» находился в Украине.

Болонский суд обвиняет фигуранта в угрозе безопасности электро- и газоснабжения, загрязнении окружающей среды и незаконном хранении оружия. 22 августа суд решил оставить его под арестом.

Сергей Кузнецов был задержан 21 августа в Италии. По версии прокуратуры Германии, он входил в группу, заложившую взрывные устройства на «Северных потоках» в районе острова Борнхольм. Надзорное ведомство ФРГ считает, что Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции.