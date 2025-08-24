экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «146 на 146»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели очередной раунд обмена пленными. Москва и Киев передали друг другу по 146 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в заявлении ведомства.

Восемь жителей Курской области, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, «удерживались с февраля 2025 года в Сумах».

Обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

В Украине сообщения об обмене пока не комментировали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com