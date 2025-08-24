Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «146 на 146»
- 19:08, 24 августа 2025
CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели очередной раунд обмена пленными. Москва и Киев передали друг другу по 146 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в заявлении ведомства.
Восемь жителей Курской области, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, «удерживались с февраля 2025 года в Сумах».
Обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
В Украине сообщения об обмене пока не комментировали.
