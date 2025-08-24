Лавров: Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова к встрече, но по Конституции он нелегитимен

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC заявил, что Россия признает «де-факто главой режима» президента Украины Владимира Зеленского и готова с ним встретиться в этом качестве, но по Конституции он нелегитимен.

«Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является. Так что да, президент России Владимир Путин готов с ним встретиться», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

«Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен,— продолжил министр.— Ведь легитимность — это отдельная тема. Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), и вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны — очень важен».

Во время саммита РФ-США на Аляске 15 августа встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась, заявил Сергей Лавров. Эту тему подняли позже, отметил он, «можно сказать, экспромтом». Позднее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом «четко заявил», что Россия готова продолжать прямые переговоры с украинского стороной, которые начались в Стамбуле. Делегации России и Украины, сказал Лавров, «встречались и будут встречаться» в Стамбуле.