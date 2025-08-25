Монгольская компания начала экспорт мраморной конины и «basashi» в Японию

CentralAsia (MNG) - В 2024 году компания Bulgan Makh Market заключила партнерство с крупным японским импортером и торговой компанией мяса и мясной продукции, а впоследствии подписала с японской стороной соглашение о поставках монгольской конины и субпродуктов на японский рынок.

Конина, выращенная на здоровых пастбищах Монголии, ценится за свой чистый органический вкус и уже начала поставляться на японский рынок.

Компания получила официальное признание в Японии, соответствует всем японским стандартам и начала экспортировать на японский рынок мраморную конину и конину «Basashi», предназначенную для употребления в сыром виде.

«Basashi» часто подают как деликатес в изакаях (японских пабах) и специализированных ресторанах.

Сырая конина, известная в Японии как «basashi», — традиционное блюдо, употребляемое в некоторых регионах Японии и других частях мира. Обычно её подают тонкими ломтиками, подобно сашими, и могут дополнять различными приправами, такими как соевый соус, васаби, тёртый имбирь или зелёный лук.

Хотя «basashi» имеет долгую историю в японской кухне и некоторые считают его деликатесом, его употребление может вызывать споры из-за культурных различий и этических проблем, связанных с употреблением конины. В регионах, где конина употребляется в пищу, таких как Япония, Франция и Италия, действуют особые правила и рекомендации, обеспечивающие безопасность и качество мяса.

«Basashi» — популярный деликатес из Кумамото, приготовленный из тонко нарезанной сырой конины. Название происходит от слов «baniku» (лошадь) и «sashi» (сашими). ​​

