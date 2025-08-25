Монгольские хирурги внедряют роботизированную хирургию для трансплантации почек и легких

Команда по трансплантации печени Второй государственной центральной больницы провела четыре операции по трансплантации печени с использованием эндоскопической 3D-технологии.

В этой связи генеральный директор больницы Анхбаяр Энхболд сообщил: «Во Второй государственной центральной больнице проводится уже четвертый случай трансплантации печени. На этот раз операция также проводится лапароскопически. В Монголии уже проведено семь лапароскопических операций по трансплантации печени от донора, четыре из которых проводятся во второй больнице. Для обеспечения высокого уровня подготовки врачей и специалистов мы регулярно проходим обучение совместно с Первой государственной центральной больницей и Национальным центром онкологических исследований. Также совместно с медицинским центром Samsung в Корее реализуем проект «KOFIH» по развитию лапароскопической хирургии. Мы работаем над проведением трансплантации почек и легких и внедрением роботизированной хирургии. С момента ввода в эксплуатацию Лечебно-диагностического центра Второй государственной центральной больницы в 2019 году хирургическая помощь и услуги значительно расширились. Сегодня мы начали выполнять 95% всех операций лапароскопическим методом, начиная с трансплантации печени».

«Вторая государственная центральная больница начала проводить операции по пересадке печени и провела уже четвёртую операцию. В этом году запланировано пять операций по пересадке печени. Для обеспечения безопасности донора, его удовлетворенности и предотвращения возможных осложнений резекция печени донора — процедура, применяемая во всем мире — выполняется с использованием 3D-эндоскопического метода. Мы продолжим работать по принципу 3D-эндоскопических методов. Под патронажем президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа за счет средств предприятия «Эрдэнэт» было оснащено новейшим оборудованием. Это стало большой поддержкой для развития трансплантации печени. Мы постоянно сотрудничаем с коллегами из Первой центральной государственной больницы и Национального центра онкологических исследований, обучая и расширяя возможности наших врачей и специалистов. Кроме того, мы сотрудничаем с больницей Kangbuk Samsung Hospital в Корее с целью развития лапароскопической хирургии, обучения наших врачей и активного проведения тренингов в Монголии. Кроме того, мы сотрудничаем с больницей Kangbuk Samsung Hospital в Корее над развитием лапароскопической хирургии, а также активно работаем над обучением наших врачей и прохождением ими стажировки в Монголии», — сказал Онон Бал, хирург отделения общей хирургии больницы.

«Операции по пересадке печени только начинают проводиться во Второй национальной центральной больнице. Больница уникальна тем, что здесь проводятся операции по трансплантации печени от донора лапароскопическим методом. Мастерство врачей, проводящих лапароскопические операции, достигло высочайшего уровня. Использование лапароскопической хирургии для удаления печени у здорового донора крайне важно для его будущей жизни. В нашей больнице было проведено множество долгосрочных и краткосрочных обучающих курсов для повышения квалификации врачей. Они также очень хорошо знают систему здравоохранения, поэтому начали внедрять её в своих больницах. Я думаю, что у монгольских врачей есть потенциал для работы на высоком международном уровне», — сказал профессор Ким Чонман, врач медицинского центра Samsung medical center в Южной Корее.

Татар С.Майдар

