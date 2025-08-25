Южнокорейская гёрл-группа T-ara выступит в Улан-Баторе в сентябре

CentralAsia (MNG) -
12 сентября на Центральном стадионе состоится встреча преданных поклонников одной из легенд Кореи — T-ARA.
Королевы T-ARA исполнят свои хиты, которые запечатлелись в сердцах их поклонников, на сцене RE\VERSE CONCERT, подарив им незабываемые воспоминания.
Самый известный состав T-ARA включает Кьюри, Ынджон, Хёмин и Чжиён. Хотя изначально группа состояла из нескольких участниц, некоторые из них впоследствии покинули её. Поклонники ласково называют их Королевами, что отражает их популярность.
Название группы, T-ara, происходит от английского слова «tiara» (на монгольском: титэм). Название T-ara связано с идеей, что они станут «королевами музыкальной индустрии». Это позже вдохновило их официальное название фандома — «Королевы».
T-ara (티아라) — южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2009 году компанией MBK Entertainment. Коллектив состоит из четырёх участниц: Кьюри (она же лидер), Ынчжон, Хёмин и Чжиён.
T-ara считаются одной из популярнейших женских корейских групп второго поколения наряду с Wonder Girls, Kara, Girls’ Generation, 2NE1 и 4Minute.
источник: MiddleAsianNews