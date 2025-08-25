экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголки завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате Азии по фитнесу

CentralAsia (MNG) -  В Бангкоке, Таиланд, проходит 57-й чемпионат Азии по бодибилдингу и фитнесу.

ОЮУН-УХААН Мөнхмандах
ОЮУН-УХААН Мөнхмандах

Спортсменка Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Монголии ОЮУН-УХААН Мөнхмандах успешно выступила на чемпионате Азии, завоевав золотую медаль в женской фитнес-категории «U21» и бронзовую медаль в женской категории «Модель».

УЯНГА Отгонбаяр
УЯНГА Отгонбаяр

Спортсменка Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса УЯНГА Отгонбаяр успешно выступила и завоевала серебряную медаль, заняв второе место в категории «Фитнес-эстетика».

УНДРАХ Жаргалсайхан
УНДРАХ Жаргалсайхан

Спортсменка Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Монголии УНДРАХ Жаргалсайхан успешно выступила и завоевала серебряную медаль, заняв второе место в категории «Фитнес-эстетика +165 см и выше».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com