Монголки завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате Азии по фитнесу
CentralAsia (MNG) - В Бангкоке, Таиланд, проходит 57-й чемпионат Азии по бодибилдингу и фитнесу.
ОЮУН-УХААН Мөнхмандах
Спортсменка Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Монголии ОЮУН-УХААН Мөнхмандах успешно выступила на чемпионате Азии, завоевав золотую медаль в женской фитнес-категории «U21» и бронзовую медаль в женской категории «Модель».
УЯНГА Отгонбаяр
Спортсменка Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса УЯНГА Отгонбаяр успешно выступила и завоевала серебряную медаль, заняв второе место в категории «Фитнес-эстетика».
УНДРАХ Жаргалсайхан
Спортсменка Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Монголии УНДРАХ Жаргалсайхан успешно выступила и завоевала серебряную медаль, заняв второе место в категории «Фитнес-эстетика +165 см и выше».
источник: MiddleAsianNews
