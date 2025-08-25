Монголки завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате Азии по фитнесу

CentralAsia (MNG) - В Бангкоке, Таиланд, проходит 57-й чемпионат Азии по бодибилдингу и фитнесу.

ОЮУН-УХААН Мөнхмандах

Спортсменка Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Монголии ОЮУН-УХААН Мөнхмандах успешно выступила на чемпионате Азии, завоевав золотую медаль в женской фитнес-категории «U21» и бронзовую медаль в женской категории «Модель».

УЯНГА Отгонбаяр

Спортсменка Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса УЯНГА Отгонбаяр успешно выступила и завоевала серебряную медаль, заняв второе место в категории «Фитнес-эстетика».

УНДРАХ Жаргалсайхан

Спортсменка Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Монголии УНДРАХ Жаргалсайхан успешно выступила и завоевала серебряную медаль, заняв второе место в категории «Фитнес-эстетика +165 см и выше».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения