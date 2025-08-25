Улан-Батор импортирует подметально-всасывающие машины из Италии. Фото

В целях создания в Улан-Баторе чистой и комфортной среды обитания, а также создания условий для проживания горожан в здоровой и безопасной среде поэтапно проводятся работы по благоустройству парков в городском и коммунальном секторах.

В этом году за счет средств столичного бюджета планируется обновить 301 единицу спецтехники и оборудования для вывоза отходов, уборки дорог и водного хозяйства.

В связи с этим в рамках 12-й партии поступило 20 новых дорожно-уборочных машин. Это машины итальянской марки Dulevo, входящей в группу Fayat, ведущего мирового производителя дорожно-уборочной техники.

Давиде Шамия

Давиде Шамия, менеджер по экспорту компании Dulevo в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил: «Наша компания принадлежит Fayat, мировому лидеру по производству строительной и дорожно-строительной техники и оборудования. Поэтому дорожно-уборочные машины и механизмы марки Dulevo также являются лидерами в своей отрасли и используются в таких странах, как Европа, США, Австралия, Китай, Сингапур. 20 моделей Dulevo 850, которые в настоящее время экспортируются в Монголию, являются новейшими многофункциональными моделями и могут эксплуатироваться в среднем 7–10 лет, максимум — 20 лет».

Всасывающая подметальная машина Dulevo 850 разработана для уборки в центре города и на прилегающих территориях, сочетая в себе выдающуюся производительность уборки с превосходной маневренностью. Благодаря высокой почасовой производительности Dulevo 850 EU6 идеально подходит для городских центров и всех труднодоступных мест, таких как тротуары, вокзалы, велосипедные дорожки, пешеходные зоны, парковки и сады. Dulevo 850 разработана для лёгкой работы даже на неровных поверхностях. Как и во всех других подметальных машинах Dulevo, особое внимание было уделено дизайну кабины, обеспечивающей комфорт и доступность, с эргономичным и интуитивно понятным управлением.

Эта подметальная машина сочетает в себе превосходные характеристики уборки с компактными размерами и маневренностью. Она легко выгружается в контейнеры или уплотнители, что сокращает время работы и повышает чистоту в городе. Dulevo 850 соответствует всем законодательным требованиям по выбросам газов и уровню шума. Исключительно тихий двигатель и специальная система подметания минимизируют воздействие на окружающую среду и делают уровень шума практически незаметным.

