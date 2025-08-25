Проект CSG «Гоби» в Монголии достигнет пика пилотной добычи газа в этом месяце

Компания TMK Energy Ltd. заявила в четверг, что все семь эксплуатационных скважин на пилотном этапе проекта по добыче угольного газа (CSG) на месторождении Гурвантэс XXXV в Южно-Гобийском бассейне в Монголии выйдут на пик добычи к концу августа.

«Пилотно-эксплуатационная скважина LF-07 на 100-процентно принадлежащем компании проекте по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV успешно введена в эксплуатацию и в настоящее время проходит последние пусконаладочные работы, а ввод скважины в эксплуатацию ожидается в ближайшие дни», — говорится в нормативном документе компании, базирующейся в Западном Перте, Австралия.

Компания также воспользовалась возможностью провести техническое обслуживание пилотной эксплуатационной скважины LF-06, пока на площадке были доступны ресурсы. На LF-06 были проведены ремонтные работы: извлечен и очищен глубинный насос, а также очищена забойная часть скважины, чтобы снизить вероятность будущих перерывов в добыче. Ранее на этой неделе LF-06 была успешно возобновлена ​​эксплуатация.

«С семью добывающими скважинами в рамках пилотного проекта скважин компания теперь имеет достаточный резерв, позволяющий ей заранее планировать текущее и, следовательно, экономически эффективное профилактическое обслуживание (т. е. плановые капитальные ремонты), что будет способствовать реализации общего плана управления резервуаром и в конечном итоге должно обеспечить более высокие темпы добычи воды и газа».

В декабре прошлого года ТМК подписала обязывающий меморандум о взаимопонимании с Jens Energie LLC (JEL) по отбору газа с первых шести пилотных скважин. Ожидается, что JEL будет преобразовывать газ в электроэнергию для поставок потребителям в Монголии.

Проект охватывает площадь около 8400 квадратных километров (3243,26 квадратных миль). Участок расположен менее чем в 20 километрах (12,43 мили) от границы с Китаем и вблизи существующей газовой инфраструктуры на севере Китая. ТМК заявляет, что местоположение представляет потенциал для экспорта в Китай.

«Поскольку этап буровых работ завершен, в краткосрочной и среднесрочной перспективе не планируется никаких дальнейших крупных капитальных затрат на проект пилотной скважины», — заявил в четверг генеральный директор ТМК Дугал Фергюсон.

«Все данные по-прежнему указывают на достижение положительного результата в ближайшие месяцы, поскольку пластовое давление продолжит снижаться в направлении целевого критического давления десорбции», — добавил Фергюсон. «Благодаря дополнительным данным о добыче, полученным с LF-04, LF-05 и LF-06 с начала 2025 года, мы получаем более глубокое понимание резервуара и уделяем особое внимание общему плану управления резервуаром с целью максимизации добычи как воды, так и газа в ближайшей перспективе и в конечном итоге доказательства коммерческой целесообразности ресурса».

ТМК добавила: «В настоящее время разрабатывается уточненный план управления разработкой пласта, который будет реализован одновременно с вводом в эксплуатацию скважины LF-07, и тогда можно будет достоверно измерить влияние снижения пластового давления в этом месте».

«Эта важная точка данных продемонстрирует, насколько снизилось давление в пласте в месте расположения скважины LF-07 (примерно равноудаленной от скважин LF-01, LF-02 и LF-05) с начала добычи в рамках проекта пилотной скважины, а также предоставит дополнительные данные о влиянии скважины LF-07 на близлежащие скважины», — заявили в ТМК.

«Завершение буровых работ знаменует собой конец интенсивного периода капитальных затрат, которые, по прогнозам, значительно сократятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе, при этом основное внимание будет уделяться оптимизации темпов добычи, поддержанию низкой, соответствующей поставленным задачам, стоимости и поиску партнеров по проекту для совместного финансирования следующего этапа разработки проекта Гурвантэс XXXV».

В июне 2024 года ТМК заявила, что Министерство окружающей среды и туризма Монголии одобрило оценку воздействия проекта на окружающую среду, что позволяет компании проводить буровые и оценочные работы до 2029 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

