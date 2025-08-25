Индонезия предлагает Монголии провести президентские визиты в ознаменование 70-летия связей

CentralAsia (MNG) -
Заместитель министра иностранных дел Индонезии Аррманата Кристиаван Насир изучил возможность организации взаимных визитов между президентом Прабово Субианто и его монгольским коллегой в следующем году.
Насир озвучил это предложение в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх в рамках 10-го совещания министров иностранных дел (СМИД) Форума сотрудничества Восточная Азия — Латинская Америка (FEALAC) в Улан-Баторе 22 августа.
«Визит президента Индонезии в Монголию или наоборот станет исторической вехой в двусторонних отношениях и ознаменует 70-летие дипломатических связей», — говорится в заявлении МИД Индонезии, опубликованном в воскресенье.
Обе страны подчеркнули важность укрепления обменов между людьми и расширения взаимной поддержки на международных форумах.
Для углубления сотрудничества Насир призвал к реализации меморандума о взаимопонимании по политическим консультациям, подписанного во время визита Батцэцэг в Джакарту 21 мая. Он также поздравил Монголию с успешным проведением 10-го Форума министров иностранных дел стран Восточной Европы и Центральной Азии (FEALAC FMM), который состоялся 20–23 августа.
Со своей стороны, Батцэцэг назвала Индонезию ценным партнером и выразила надежду, что связи между двумя странами будут развиваться благодаря более тесному сотрудничеству.
источник: MiddleAsianNews