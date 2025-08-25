The MongolZ уничтожили Aurora, стали чемпионами Esports World Cup 2025

The MongolZ завоевали свой титул, одержав верх над турецким составом Aurora Gaming c разгромным счетом 3-0.

Монгольская команда обыграла Aurora в финале и подняла свой первый крупный трофей. На пути к титулу монгольский коллектив также победил GamerLegion, 3DMAX и Vitality.

Серия началась с пика The MongolZ – Mirage. Обе команды показали зрелищную игру: Исмаилджан «XANTARES» Дорткадэш демонстрировал потрясающую стрельбу, а Озгюр «woxic» Екер выигрывал невероятные клатчи. Однако The MongolZ сумели взять несколько форс-раундов и перевели игру в овертайм, где дожали соперника – 16:14.

На Dust2 Aurora имела шанс ответить, но на этот раз монгольская команда не оставила пространства для ошибок. Они уверенно читали атаки Энвина «MAJ3R» Кюпели и завершили первую половину со счетом 7:5. Красивый квадрокилл с Desert Eagle от Али «Wicadia» Хайдара Ялчина лишь ненадолго добавил интриги, но The MongolZ закрыли карту 13:9.

Последним испытанием стал Nuke. Aurora подарила фанатам надежду после трипл-килла от MAJ3R с Zeus в форс-раунде, однако The MongolZ быстро вернули контроль. Өсөхбаяр «910» Банзрагч оформил блестящий клатч 1vs3 с AWP, а Азбаяр «Senzu» Мөнхболд разбил все попытки камбэка триплом с Desert Eagle. Финальная карта завершилась разгромом 13:4 в пользу монгольской команды.

The MongolZ одержали чистую победу 3:0 и впервые подняли кубок Esports World Cup, вписав свое имя в историю CS2. Победа принесла монгольской команде 500 тысяч долларов.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1.25 миллионов долларов.

