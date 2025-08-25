Шесть человек погибли в результате израильских ударов по Йемену

- Азия и мир, происшествия
25 августа 2025

CentralAsia (CA) - В результате авиаудара израильской армии по столице Йемена Сане погибли шесть человек, сообщил в соцсети X министр здравоохранения хуситов Анис аль-Асбахи.
По его словам, еще 86 человек пострадали, удары пришлись по электростанции и объекту нефтяной компании.
24 августа израильские ВВС нанесли серию авиабомбовых ударов по Сане. Израильская армия сообщила, что атаковала военную инфраструктуру хуситов. Член политбюро движения хуситов «Ансар Аллах» Мохаммед Аль-Фаррах заявил, что атаки Израиля были направлены против гражданского населения.
Израиль объяснил, что таким образом ответил на прошлые атаки хуситов по своей территории, в том числе с помощью ракет и БПЛА в последние дни — в частности, армия сообщала о пусках со стороны Йемена вечером 22 августа.