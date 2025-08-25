Во Вьетнаме эвакуируют почти 600 тысяч человек из-за тайфуна

CentralAsia (CA) - Власти Вьетнама объявили эвакуацию 586 тыс. жителей нескольких провинций, на которые 25 августа обрушится тайфун «Кадзики», сообщает CNBC. Жителям других провинций рекомендовано не покидать дома до того момента, когда основной фронт тайфуна пройдет дальше.

Тайфун «Кадзики» сформировался 20 августа в море недалеко от Филиппин. Постепенно ускоряясь, он движется в сторону Китая и Вьетнама. Скорость ветра внутри тайфуна достигает почти 200 км/ч. Ожидается, что «Кадзики» достигнет побережья Вьетнама утром 25 августа и принесет с собой 300–400 мм осадков, что грозит наводнениями и оползнями. Из-за сильного ветра высота волн у берега может достигать 2–4 м.

Почти 60 тыс. небольших судов и лодок, находящихся в регионе, получили предупреждение об опасности. Крупнейший авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines и бюджетная авиакомпания Vietjet Aviation отменили несколько десятков рейсов в центральные города страны. По оценкам экспертов, «Кадзики» может нанести ущерб 300 тыс. га рисовых полей и 77 тыс. плантаций фруктовых деревьев.

24 августа «Кадзики» уже прошел над китайской провинцией Хайнань, где находится приморский курорт Китая — город Санья. Там объявлен самый высокий, «красный», уровень опасности. В ближайшие дни отменены занятия в школах и строительные работы, закрыты торговые центры и рестораны. Накануне из опасного района было эвакуировано около 20 тыс. жителей.