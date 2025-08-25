В Улан-Баторе прошло мероприятие Inspiring the Youth

CentralAsia (MNG) - Мероприятие Inspiring the Youth состоялось 24 августа 2025 года в Зале консенсуса Министерства иностранных дел в рамках «Глобального форума женщин-предпринимателей», организованного под патронажем Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и по инициативе Министра иностранных дел. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Мероприятие открыли г-жа Жавхлан Баярсайхан, советник президента Монголии по координации проектов и политике гражданского общества, Эварист Куасси Комлан, постоянный представитель ЮНИСЕФ, и д-р Дженнифер Мартин, исполнительный директор магистерской программы Кембриджского университета.

В ходе мероприятия доктор Дженнифер Мартин из Кембриджского университета прочитала лекцию на тему Unlocking Potential – Building Your Dream from Scratch («Раскрытие потенциала — создание вашей мечты с нуля»), а более 100 молодых монголов приняли активное участие в открытой дискуссии.

В ходе обсуждения участники разработали бизнес-планы и представили инновационные идеи и инициативы при поддержке ведущих монгольских женщин-предпринимателей, создав среду для вдохновения, изучения новых возможностей и обмена опытом.

