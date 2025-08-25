В Афганистане запретили выдавать паспорта осужденным и детям без опекунов

CentralAsia (CA) - В Афганистане расширили список лиц, не имеющих возможность получить паспорт, сообщает местное новостное агентство Khaama Press.

Паспортное управление ввело новые правила, запрещающие осужденным, детям без опекунов, а также лицам с непогашенными задолженностями или другими обязательствами, выезжать за границу и получить паспорт.

«Лицам, отмеченным с помощью биометрических систем и баз данных как лицам, которым запрещено выезжать, будет автоматически отказано в выдаче паспортов», — говорится в материале.

По данным агентства, ранее все граждане имели право на получение паспорта, а ограничения применяли только в отдельных уголовных делах.

В Афганистане национальным удостоверением личности является «тазкира», им пользуется большинство населения. Паспорт нужен для выезда за границу.