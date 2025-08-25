экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship

CentralAsia (CA) -  Американская компания SpaceX отменила запланированный на 24 августа запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship, который должен был стать 10-м испытательным полетом. Причиной отмены стали технические неполадки в наземных системах.

Старт был намечен на 19:30 с космодрома Starbase в Техасе. SpaceX сообщила в своем аккаунте на платформе X, что отмена позволит устранить выявленные проблемы. Новая дата запуска пока не была объявлена.

