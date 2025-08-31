Юпитер формировался не так, как думали ученые: новое открытие меняет представления о гигантской планете

В симуляциях ударная планета сталкивается с ядром Юпитера, вызывая ударные волны и турбулентное перемешивание // Томас Санднес

CentralAsia (CA) - Долгие годы астрономы считали, что странное строение Юпитера — результат мощного столкновения с другой планетой в далеком прошлом. Однако новое исследование показывает, что размытое, «пушистое» ядро газового гиганта сформировалось совсем по другим причинам.

Международная команда ученых из Даремского университета, NASA, SETI и Университета Осло провела детальное компьютерное моделирование и пришла к неожиданному выводу: никакой катастрофической катастрофы не было. Вместо этого Юпитер постепенно приобрел свою необычную структуру в процессе естественного роста, поглощая как тяжелые, так и легкие элементы.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В отличие от других планет, ядро Юпитера не имеет четких границ. Вместо этого оно плавно переходит в окружающие слои из водорода — такая структура называется «размытым ядром». Это открытие стало возможным благодаря космическому аппарату NASA «Юнона», который впервые детально изучил внутреннее строение газового гиганта.

Ранее ученые предполагали, что такая странная структура могла появиться после столкновения Юпитера с другой планетой размером примерно в половину его ядра. Такой удар мог бы «перемешать» центральную часть планеты, объяснив современное строение.

Исследователи использовали мощные суперкомпьютеры для моделирования различных сценариев планетарных столкновений. Они применили новейшие методы расчета, чтобы максимально точно воспроизвести процессы смешивания материалов при ударах.

Результаты оказались неожиданными: ни в одном из смоделированных столкновений не удалось получить стабильную размытую структуру ядра, даже при самых экстремальных условиях.

Ученые увидели в симуляциях, что такой удар буквально потрясает планету до самого ядра — но не так, как нужно для объяснения внутреннего строения Юпитера, которое наблюдается сегодня.

После моделированного столкновения плотные материалы из камня и льда быстро оседали обратно, образуя четкую границу с внешними слоями из водорода и гелия. Это прямо противоположно тому, что мы видим в реальности — плавному переходу между областями.

Интересно, что размытое ядро есть не только у Юпитера. Недавно астрономы обнаружили аналогичную структуру у Сатурна. Это дополнительно подтверждает новую теорию.

Тот факт, что у Сатурна тоже есть размытое ядро, усиливает идею о том, что такие структуры — не результат редких, чрезвычайно мощных столкновений, а формируются постепенно в длительном процессе роста и эволюции планет, отмечают авторы исследования.

Новые выводы могут изменить понимание того, как формируются не только планеты в нашей Солнечной системе, но и экзопланеты — планеты у других звезд. Если размытые ядра образуются естественным путем, а не в результате редких катастроф, то большинство газовых гигантов во Вселенной могут иметь похожее сложное внутреннее строение.