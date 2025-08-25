Начинается Всемирный форум женщин-предпринимателей 2025 года. Видео

CentralAsia (MNG) - «Всемирный форум женщин-предпринимателей», организованный под эгидой президента Монголии Хурэлсух Ухнаа, начался 25 августа 2025 года в Улан-Баторе, Монголия. Об этом сообщает TenGer TV.

Четвёртое крупное мероприятие в поддержку женщин в Монголии, проведённое под девизом Inspire, Impact and Invest, собрало более 230 гостей и делегатов из 25 стран. Форум направлен на решение ряда общих проблем, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, и включает в себя семинары и тренинги, направленные на совершенствование гендерно-ориентированной экономической и деловой политики, развитие кадровых ресурсов, инвестиций и повышение конкурентоспособности на рынке бизнеса. Цель мероприятия – изучение новых возможностей поддержки гендерно-ориентированной экономики на политическом уровне, укрепление сотрудничества, трансграничных партнёрств и инвестиционных возможностей.

Кроме того, с 24 по 25 августа 2025 года на площади Сухбаатара пройдёт бизнес-ярмарка Innovation Showcase and Marketplace, направленная на продвижение продукции и услуг женщин-предпринимателей на зарубежный рынок и привлечение инвестиций. Более 140 малых и средних предприятий представят свою продукцию и услуги в сфере производства кашемира и шерсти, ремесленничества, информационных технологий и туризма. Встречи в формате B2B позволят предпринимателям обсудить вопросы коммуникации и финансирования, а также представить свои проекты.

В рамках Форума пройдут шесть подсессий по следующим темам:

1. «Развитие женского предпринимательского лидерства»

2. «Финансирование её мечты: открытие капитала для женщин-предпринимателей»

3. «Цифровая трансформация и инновации в женском бизнесе»

4. «Построение зелёной и инклюзивной экономики: роль предприятий, возглавляемых женщинами»

5. «Преодоление границ: бизнес-диалог между женщинами Монголии и Азии»

6. «Женщины-экспортёры в Фонде цифровой экономики»

