Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу по случаю Дня независимости. Текст письма украинский лидер опубликовал на своей странице в X.

«Искренне поздравляю Вас и весь народ Украины с национальным праздником — Днём независимости. Убеждён, что отношения между нашими странами, основанные на традиционной дружбе и принципах долгосрочного сотрудничества, и впредь будут развиваться в интересах наших народов», — говорится в послании.

Президент Узбекистана пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в его ответственной деятельности, а украинскому народу — мира, спокойствия и процветания.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Шавката Мирзиёева за поздравление и выразил уверенность, что страны будут продолжать развивать «плодотворное сотрудничество и укреплять двусторонние отношения в интересах дружественных народов Украины и Узбекистана».

«Ценю Вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — написал президент Украины.