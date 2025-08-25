экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Великобритании полиция арестовала 140 человек на карибском карнавале

CentralAsia (CA) -  Полиция Великобритании арестовала 140 участников Ноттинг-Хиллского карнавала, сообщило столичное МВД.

По заявлению правоохранительных органов, людей задерживали за хранение и сбыт наркотиков, владение оружием, нападение на полицию, ограбление и другие преступления.

Большинство — 105 человек — задержали на самом карнавале, остальные были арестованы на подходе к нему.

Ноттинг-Хиллский карнавал — это ежегодный крупный уличный фестиваль карибской культуры, проходящий в конце августа на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл. Он возник в 1960-х годах, его целью является налаживание межрасовых отношений.

В 2024 году полиция задержала 230 участников мероприятия, а в последний день карибского фестиваля произошло несколько эпизодов поножовщины, в общей сложности были ранены семь человек.

