Госсекретарь США встретился с главой МИД Туркменистана в Вашингтоне

CentralAsia (TM) - Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подтвердили свою приверженность развитию экономических и торговых отношений между двумя странами.

Как сообщили в Госдепартаменте США, встреча глав ведомств состоялась в Вашингтоне, округ Колумбия.

Отмечается, что в ходе встречи была достигнута договоренность о развитии торгово- экономических отношений между США и Туркменистаном.

Кроме того, стороны договорились содействовать региональной интеграции в рамках встречи государственных министров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1», а также достигли консенсуса в вопросе укрепления региональной безопасности.

Рубио также поблагодарил Туркменистан за помощь, оказанную гражданам США, эвакуированным из Ирана во время израильско-иранского конфликта.

В Госдепартаменте США также сообщили, что в Вашингтоне состоялся одиннадцатый раунд ежегодных двусторонних политических консультаций между Туркменистаном и США с участием Рашида Мередова и государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джона Марка Поммершайма.

Первый заместитель официального представителя Госдепа Томми Пиготт заявил , что Вашингтон предложил Туркменистану расширить сотрудничество с США по вопросам двусторонней и региональной безопасности.

«Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение сотрудничества с Туркменистаном для решения общих проблем и празднования новых успехов в двусторонних отношениях в следующем году», — сказал Пиготт.

Между тем в пресс-службе МИД Туркменистана сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

«Собеседники подтвердили свою приверженность развитию отношений между Туркменистаном и США, включая сотрудничество в сфере безопасности, расширение торгово-экономических связей, а также активизацию партнерства в рамках региональной дипломатической платформы «С5+1», - следует из публикации.

Также были рассмотрены вопросы содействие реализации двусторонних проектов с ключевыми американскими компаниями и обсуждены перспективы расширения инвестиционных возможностей в Туркменистане, -отметили в МИД.