В Авазе прошел саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

CentralAsia (TM) - В Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменбаши 22 августа состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает Infoabad.

Во встрече приняли участие председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Целью саммита было вывести отношения между странами на качественно новый уровень, укрепив сотрудничество в ключевых областях, включая:

Транспорт и логистика: Развитие транспортного коридора Восток-Запад, а также использование возможностей портов Баку и Туркменбаши для транзита. Была достигнута договоренность о совместной работе над проектами по развитию логистической инфраструктуры и паромных перевозок через Каспийское море.

Энергетика: Обсуждались возможности сотрудничества в области геологоразведки, освоения месторождений на шельфе Каспийского моря и экспорта электроэнергии.

Экономика: Увеличение товарооборота и расширение промышленной кооперации. Планируется стимулирование взаимных поставок и реализация новых инвестиционных проектов.

Культурно-гуманитарное сотрудничество: Была подчеркнута важность развития связей в сфере туризма, образования и культуры.

Был подписан ряд совместных документов. В присутствии лидеров были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области транспорта и логистики, судостроения и гражданской авиации, Соглашение о сотрудничестве между товарно-сырьевыми биржами и др.

Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев приняли «Совместное заявление Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан».

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Государственной службой «Туркменховаёллары» по будущему развитию международного воздушного сообщения» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и председатель Государственной службы «Туркменховаёллары» Довран Сабуров.

«Протокол об установлении побратимских отношений между городом Физули (Азербайджанская Республика) и городом Аркадаг (Туркменистан)» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразов.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан в области транспортно-логистического сотрудничества» подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов, министр железнодорожного транспорта Туркменистана Мамед Акмамедов и министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов.

Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выразили признательность Гурбангулы Бердымухамедову за организацию саммита и подчеркнули, что это событие является историческим.

Алиев отметил, что братские отношения между народами основаны на общей истории, культуре и ценностях. Он поблагодарил туркменскую сторону за решение о строительстве мечети в городе Физули, назвав это «примером поддержки и братства». Также он отметил, что отношения с Узбекистаном закреплены «Договором о союзнических отношениях».

Он выразил глубокую признательность узбекской стороне и лично Шавкату Мирзиёеву за большой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана. В городе Физули построена средняя школа имени великого ученого Мирзы Улугбека. По инициативе и при поддержке узбекской стороны в городе Ханкенди действует крупная швейная фабрика.В Белом городе, современном центре Баку, создается парк «Узбекистан» площадью 5 гектаров. Есть и много других инвестиционных проектов, основанных на взаимных интересах.

Мирзиёев подчеркнул, что встреча продемонстрировала твердую политическую волю к углублению стратегического партнерства. Он выступил с инициативой развития сотрудничества в области геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспийского моря.

Глава Узбекистана отметил, что потенциал Каспия открывает широкие возможности для углубления партнерства между братскими странами, а объединение усилий в данной сфере будет способствовать укреплению экономических связей и обеспечению энергетической безопасности региона.

Кроме того, Мирзиёев выразил заинтересованность в создании собственных паромных мощностей для транспортировки грузов через Каспийское море, подчеркнув, что развитие современной транспортной инфраструктуры играет ключевую роль в расширении взаимной торговли и укреплении межрегиональной связности.

Поблагодарив глав соседних государств за выступления, председатель Халк Маслахаты Туркменистана подчеркнул, что в настоящее время Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан демонстрируют высокий образец взаимодействия в политико-дипломатической сфере, внося весомый вклад в поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, наши страны успешно и конструктивно сотрудничают в рамках крупных международных организаций.

Национальный лидер туркменского народа пригласил всех принять участие в международном Форуме, посвящённом Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

На нынешней встрече, сказал Бердымухамедов, будет рассмотрен ряд вопросов, имеющих особую важность для наших стран.

В рамках развития энергетического партнёрства особое значение обретает и экспорт электроэнергии. Говоря об этом, председатель Халк Маслахаты Туркменистана упомянул позитивную практику сотрудничества в данной сфере с Республикой Узбекистан. Как известно, ежегодно Туркменистан поставляет в Узбекистан электроэнергию в значительных объёмах.

Отметив наличие перспектив для экспорта туркменской электроэнергии в Азербайджан, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что с вводом в эксплуатацию на туркменском берегу Каспия новой электростанции мощностью 1574 МВт появятся дополнительные возможности для энергопоставок в Азербайджан и через его территорию далее в европейские страны.

Вместе с тем подчёркивалась необходимость рассмотрения вопросов, связанных с экспортом природного газа из Туркменистана в Азербайджан и Узбекистан.

Отдельное место в трёхстороннем сотрудничестве отводится транспортной сфере. Как отметил Бердымухамедов, взаимодействие наших стран в данном сегменте экономики стратегически важно для развития государств Центральной Азии и ­Каспийского бассейна.

Как он отметил, особое значение имеют вопросы дальнейшего увеличения взаимного товарооборота и стимулирования экономического роста, опираясь на долгосрочные традиции дружбы и добрососедства. В целях расширения торговли целесообразным видится создание и активное использование новых форм взаимодействия между хозяйствующими субъектами.

Озвучив предложение подготовить Программу совместных инвестиций в индустриальные проекты на территориях трёх стран на период 2026–2035 годов в контексте налаживания промышленной кооперации, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что такой подход будет способствовать эффективному обмену технологиями, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности национальных видов продукции на мировых рынках.

Безусловным приоритетом взаимодействия Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Выразив убеждённость, что нынешняя встреча станет этапным событием в многоплановом сотрудничестве между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном, Гурбангулы Бердымухамедов высказал Ильхаму Алиеву и Шавкату Мирзиёеву признательность за их личный вклад в расширение отношений с нашей страной.

В завершение отметив, что туркменская сторона высоко ценит это и дорожит уровнем доверия, взаимопонимания и сотрудничества, председатель Халк Маслахаты Туркменистана подтвердил готовность Туркменистана делать всё необходимое для дальнейшего развития партнёрства в интересах трёх братских народов.

Культурная программа и подарки

В рамках культурной части программы главы государств посмотрели выступления национальной конной группы «Галкыныш» на ахалтекинских скакунах.

По случаю встречи Гурбангулы Бердымухамедов от имени президента Туркменистана и всего туркменского народа преподнес подарки высоким гостям:

Ахалтекинский скакун по кличке «Таус» был подарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По словам Г.Бердымухамедова, имя коня символизирует братство и единство Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана.

Верблюдица с верблюжонком были подарены президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву как символ многотысячелетнего Великого шелкового пути, соединяющего народы региона.

По завершении трехстороннего саммита президенты Азербайджана и Узбекистана отбыли на родину.